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Grecia, Marios Oikonomou in terapia intensiva dopo incidente in moto

grecia

L'ex difensore di Cagliari, Bologna, Spal, Bari e Sampdoria coinvolto in un incidente stradale a Giannina. La sua moto si è scontrata in modo violento contro un'automobile. Oikonomou attualmente si trova in terapia intensiva

Marios Oikonomou - ex difensore greco di 33 anni - si trova in terapia intensiva dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale a Giannina, la città dove è nato nel 1992. Secondo quanto ricostruito dal portale ellenico Sport 24 la sua moto si è scontrata con un'automobile guidata da un uomo di 63 anni. L'impatto è stato molto violento. I soccorsi sono stati tempestivi e gli operatori hanno trasportato l'ex calciatore nell'ospedale Hatzikostas, struttura nelle vicinanze del luogo in cui è avvenuto l'incidente. A causa delle gravi lesioni cranio-encefaliche riportate nell'incidente, l'ex calciatore è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico d'urgenza. Il quadro clinico è estremamente complicato e Oikonomou resta in terapia intensiva, sotto stretta osservazione medica. Il giocatore greco in Italia ha indossato le maglie di Cagliari, Bologna, Spal, Bari e Sampdoria.

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