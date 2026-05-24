Marios Oikonomou - ex difensore greco di 33 anni - si trova in terapia intensiva dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale a Giannina, la città dove è nato nel 1992. Secondo quanto ricostruito dal portale ellenico Sport 24 la sua moto si è scontrata con un'automobile guidata da un uomo di 63 anni. L'impatto è stato molto violento. I soccorsi sono stati tempestivi e gli operatori hanno trasportato l'ex calciatore nell'ospedale Hatzikostas, struttura nelle vicinanze del luogo in cui è avvenuto l'incidente. A causa delle gravi lesioni cranio-encefaliche riportate nell'incidente, l'ex calciatore è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico d'urgenza. Il quadro clinico è estremamente complicato e Oikonomou resta in terapia intensiva, sotto stretta osservazione medica. Il giocatore greco in Italia ha indossato le maglie di Cagliari, Bologna, Spal, Bari e Sampdoria.