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il commento

La Roma di Gasperini ha saputo riscrivere la sua storia: così è arrivata in Champions

Paolo Assogna
©Getty

La chiamavano 'la banda del sesto posto', un'etichetta a cui in tanti avevano creduto fino ai minuti di recupero della sfida contro il Parma, poi ribaltata da Rensch e Malen. Gasperini ha sempre creduto che questo gruppo valesse molto di più: oggi, con la qualificazione alla Champions in tasca, ha ragione lui

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