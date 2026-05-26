Tornato in piena forma, contro il Verona l'argentino ha sfoggiato tutto il repertorio della genialità come da definizione di un film entrato nella storia del cinema italiano. Dimostrando ancora una volta come e quanto può essere decisivo e accompagnando la Roma verso quel ritorno in Champions che attendeva da 7 anni
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