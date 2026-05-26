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Paulo Dybala, ovvero: che cos'è il genio? Come l'argentino ha portato la Roma in Champions

Michele Mastrogiacomo

Michele Mastrogiacomo

Tornato in piena forma, contro il Verona l'argentino ha sfoggiato tutto il repertorio della genialità come da definizione di un film entrato nella storia del cinema italiano. Dimostrando ancora una volta come e quanto può essere decisivo e accompagnando la Roma verso quel ritorno in Champions che attendeva da 7 anni

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