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Aia, niente commissariamento: stop del Collegio di Garanzia del Coni

arbitri

L'Associazione italiana arbitri non può essere commissariata. Lo afferma il Collegio di Garanzia del Coni che sul tema era stato sollecitato dalla richiesta del presidente dimissionario della Figc Gabriele Gravina

Nessun commissariamento per l’Aia, almeno per il momento. È arrivato infatti il parere negativo dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni in risposta alla domanda della Figc che chiedeva se fosse possibile commissariare l’associazione arbitri, rimasta senza presidenza dopo la decadenza di Antonio Zappi, nonostante Gravina sia in carica alla presidenza Figc da dimissionario. La risposta è stata un no, motivato dal fatto che nonostante Zappi non sia più il presidente esistono un vicepresidente vicario (Francesco Massini) e un Comitato Nazionale che possono portare avanti i lavori dell'Aia e che un commissariamento in questa situazione non rientra negli atti indifferibili che potrebbero fare eccezione nell'ordinaria amministrazione

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