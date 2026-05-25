È il giorno in cui il Como sta di fatto realizzando l'impresa della qualificazione in Champions League e con la squadra anche il suo allenatore, Cesc Fabregas , artefice in campo di questa favola straordinaria: "I bambini mi aiutano portando le maglie per gli autografi - dice - E' fantastico ma dobbiamo stare attenti perché domani devono andare a scuola e qua non so quanto si tarda". Tornando seri: " E' qualcosa di speciale, la crescita di questa società è stata incredibilmente veloce, anche fin troppo veloce e qualche volta questo mi fa paura se penso che da due anni e mezzo spingiamo un po' di più, ma siamo consapevoli di quello che siamo, siamo una società forte e determinata, con una visione, che sa ciò che vuole fare, non perché la gente dice una cosa o l'altra o perché ci sono critiche o esigenze, noi sappiamo chi siamo e cosa vogliamo fare e come vogliamo fare le cose".

"Stiamo già preparando la prossima stagione"

È tempo di festeggiare un obiettivo forse impensabile alla vigilia del campionato appena concluso: "E' stato un capolavoro, un buon lavoro ma da oggi si inizia a pensare alla prossima stagione che sarà dura, sarà diversa, con tantissime partite di qualità e abbiamo bisogno di migliorare tante cose - spiega - Prima di questa festa abbiamo già fatto una riunione lunga con il presidente, con chi si occupa di mercato e abbiamo consolidato un po' l'idea, io sono molto contento qua, mi manca un passo in più, due passi in più, io sto imparando tantissimo al Como e tutti insieme stiamo creando una mentalità, una strada diversa, una strada che crediamo sia giusta, sono molto contento". E si prospetta anche un mercato diverso: "Penso che dobbiamo stare attenti, solo quello, l'esigenza della Champions è una cosa diversa, se vai al Bernabeu o al Camp Nou e non sei preparato prendi sei gol, dobbiamo alzare il livello e prepararci bene". Su Nico Paz: "Nico è stato importante per noi, lui è cresciuto con noi e noi con lui, vediamo che succede, la nostra voglia è tenerlo un anno in più".