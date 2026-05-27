La leggenda rossonera ha replicato con questa battuta e un sorriso ai giornalisti che - a margine degli 'Sky Inclusion Days' - gli hanno chiesto un parere sulle parole di Gerry Cardinale. Il proprietario del Milan, nel corso di un incontro informale con la stampa, aveva descritto l’ex capitano ed ex dirigente dell'ultimo scudetto rossonero come un "one man show"

"Si risponde da solo" . Così Paolo Maldini (con il sorriso) ai media che, in occasione degli 'Sky Inclusion Days', gli chiedevano conto delle parole di Gerry Cardinale . In un incontro informale con la stampa il proprietario del Milan aveva definito la leggenda rossonera ed ex dt nell'anno dell'ultimo scudetto come un "one man show", dunque non in grado di fare squadra. A margine del panel con Giuseppe Galliano e Federica Masolin, a Maldini è stato anche chiesto un commento sulla situazione attuale del club, dopo la mancata qualificazione alla Champions League. "Era pure una squadra giovane" , ha semplicemente detto a chi gli ricordava che soltanto tre anni fa il Milan giocava una semifinale nella massima competizione europea (poi persa contro l'Inter).

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Il Fenerbahce nel futuro di Maldini?

Maldini nell'occasione ha 'dribblato' anche le domande sul futuro in Nazionale, mentre non ha chiuso la porta al Fenerbahce. Nei giorni scorsi Hakan Safi, candidato alla presidenza del club di Istanbul, ha pubblicato su Instagram le foto di un incontro tra i due nella capitale turca. "È un amico, lui é uno dei candidati alla presidenza, vediamo cosa succederà dovesse vincere", ha concluso Maldini.