Andrea Abodi, Beppe Bergomi e Federico Ferri a 'Sky Up The Edit'inclusion days
Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Federico Ferri, Direttore di Sky Sport, e Beppe Bergomi, talent di Sky Sport, hanno partecipato oggi al panel “Sky Up The Edit”- il progetto di Sky per le scuole- nell’ambito degli Sky Inclusion Days
I valori dello sport al centro del panel dedicato a Sky Up The Edit, il progetto di Sky dedicato alle scuole. Sul palco dello Sky Campus di Milano il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Direttore di Sky Sport Federico Ferri e Beppe Bergomi, storico capitano dell’Inter e oggi opinionista di Sky Sport. Una riflessione sullo sport come palestra di fiducia, disciplina e opportunità sociale.
Andrea Abodi: "Sport fabbrica di opportunità"
"Lo sport è una fabbrica di opportunità- le parole del Ministro per lo Sport e i Giovani- è un fattore educativo, esattamente come recita la Costituzione. Sta a noi proteggere questo patrimonio e fare in modo che abbia la meglio rispetto a pagine meno nobili. Dobbiamo cercare di trasformare ciò che appare straordinario in ordinario, normale e umano; lo sport può essere un buon traduttore per questo. Se si rimane soltanto alla prestazione, si perde di vista ciò che è socialmente più rilevante, ovvero il contrasto alla sedentarietà, la mancanza di socialità e la necessità di affermare i principi del rispetto. Il risultato più importante credo sia quello della consacrazione della vita e lo sport da questo punto di vista svolge una funzione straordinaria. Lo sport consente di spegnere il telefono e di mettere in moto una tecnologia straordinaria che è il corpo umano".
Beppe Bergomi: "Giovani di oggi vogliono tutto e subito"
"I ragazzi di oggi sono più svegli di quanto eravamo noi tanti anni fa- la riflessione di Bergomi- solo che vogliono tutto e subito e fanno fatica ad accettare un’esclusione. Ci vuole talento a lasciare il campo come lo trovi, perché dopo di te entra un’altra squadra, mettendo a posto i palloni e i cinesini. Ci vuole talento a lasciare lo spogliatoio pulito, perché così aiuti il magazziniere. Questa è educazione. Se mettiamo l’educazione oltre al talento e alla voglia di fare fatica, e facciamo sì che i ragazzi si portino sempre qualcosa a casa dall’allenamento, allora ci sarà la crescita. Siamo allenatori ed educatori e dobbiamo sempre pensare alla crescita dei ragazzi trasmettendo dei valori".
Ferri: "Elemento del multisport sta allargando cultura sportiva"
"L’elemento del multisport, la varietà dello sport, favorita dai risultati che stanno ottenendo i nostri campioni, sta allargando molto la cultura sportiva. Aldilà dell’evento, l’attenzione che noi mettiamo nel raccontare le storie degli atleti è fondamentale; questi campioni e questi ragazzi sono bravissimi a raccontarsi e vogliono trasmettere un esempio. Paola Egonu, Sara Curtis e Jannik Sinner ci hanno aiutato a superare il pregiudizio dell’italianità e vogliono parlarne. Questi atleti sono obbligati a fare un percorso dal basso e in alcuni sport dobbiamo recuperare questo tipo di percorso".
Le classi vincitrici del concorso 'Sky Up The Edit'
Al termine del panel sono state premiate le tre classi vincitrici del concorso di quest'anno di Sky Up The Edit. Studenti e professori sono stati accolti sul palco dello Sky Campus da Sarah Varetto, Executive Vice President Communication, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia, Federico Ferri, Direttore di Sky Sport e Fabio Vitale, Direttore di Sky TG24.