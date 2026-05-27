Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Federico Ferri, Direttore di Sky Sport, e Beppe Bergomi, talent di Sky Sport, hanno partecipato oggi al panel “Sky Up The Edit”- il progetto di Sky per le scuole- nell’ambito degli Sky Inclusion Days SKY INCLUSION DAYS, SEGUI LIVE LA 4^ EDIZIONE

I valori dello sport al centro del panel dedicato a Sky Up The Edit, il progetto di Sky dedicato alle scuole. Sul palco dello Sky Campus di Milano il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Direttore di Sky Sport Federico Ferri e Beppe Bergomi, storico capitano dell’Inter e oggi opinionista di Sky Sport. Una riflessione sullo sport come palestra di fiducia, disciplina e opportunità sociale.

Andrea Abodi: "Sport fabbrica di opportunità" "Lo sport è una fabbrica di opportunità- le parole del Ministro per lo Sport e i Giovani- è un fattore educativo, esattamente come recita la Costituzione. Sta a noi proteggere questo patrimonio e fare in modo che abbia la meglio rispetto a pagine meno nobili. Dobbiamo cercare di trasformare ciò che appare straordinario in ordinario, normale e umano; lo sport può essere un buon traduttore per questo. Se si rimane soltanto alla prestazione, si perde di vista ciò che è socialmente più rilevante, ovvero il contrasto alla sedentarietà, la mancanza di socialità e la necessità di affermare i principi del rispetto. Il risultato più importante credo sia quello della consacrazione della vita e lo sport da questo punto di vista svolge una funzione straordinaria. Lo sport consente di spegnere il telefono e di mettere in moto una tecnologia straordinaria che è il corpo umano".

Beppe Bergomi: "Giovani di oggi vogliono tutto e subito" "I ragazzi di oggi sono più svegli di quanto eravamo noi tanti anni fa- la riflessione di Bergomi- solo che vogliono tutto e subito e fanno fatica ad accettare un’esclusione. Ci vuole talento a lasciare il campo come lo trovi, perché dopo di te entra un’altra squadra, mettendo a posto i palloni e i cinesini. Ci vuole talento a lasciare lo spogliatoio pulito, perché così aiuti il magazziniere. Questa è educazione. Se mettiamo l’educazione oltre al talento e alla voglia di fare fatica, e facciamo sì che i ragazzi si portino sempre qualcosa a casa dall’allenamento, allora ci sarà la crescita. Siamo allenatori ed educatori e dobbiamo sempre pensare alla crescita dei ragazzi trasmettendo dei valori".

Ferri: "Elemento del multisport sta allargando cultura sportiva" "L’elemento del multisport, la varietà dello sport, favorita dai risultati che stanno ottenendo i nostri campioni, sta allargando molto la cultura sportiva. Aldilà dell’evento, l’attenzione che noi mettiamo nel raccontare le storie degli atleti è fondamentale; questi campioni e questi ragazzi sono bravissimi a raccontarsi e vogliono trasmettere un esempio. Paola Egonu, Sara Curtis e Jannik Sinner ci hanno aiutato a superare il pregiudizio dell’italianità e vogliono parlarne. Questi atleti sono obbligati a fare un percorso dal basso e in alcuni sport dobbiamo recuperare questo tipo di percorso".