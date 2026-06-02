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l'intervista

Bianco: "Il nostro ritorno in Serie A è stato un capolavoro"

Silvia Vallini

Orgoglioso del lavoro dei suoi ragazzi e stimato dalla dirigenza, l'allenatore del Monza celebra la sua prima promozione in carriera. Una parola per definire la sua squadra? "Camaleontica". La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

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