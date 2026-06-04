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l'intervista

Vulcano, dalle analisi alla panchina: "Leao è un tre stelle Michelin"

Luca Bendoni

©Getty

Architetto del Milan campione d’Italia nel 2022 insieme a Stefano Pioli, Luciano Vulcano racconta a Sky Sport Insider come nacque quella squadra vincente. Un viaggio tra ricordi, tattica, leadership e gestione del gruppo, con aneddoti su Ibrahimovic, Leao - che "va capito, non cambiato" - e il percorso che oggi lo porta a cercare una panchina da primo allenatore

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