Vulcano, dalle analisi alla panchina: "Leao è un tre stelle Michelin"
Architetto del Milan campione d’Italia nel 2022 insieme a Stefano Pioli, Luciano Vulcano racconta a Sky Sport Insider come nacque quella squadra vincente. Un viaggio tra ricordi, tattica, leadership e gestione del gruppo, con aneddoti su Ibrahimovic, Leao - che "va capito, non cambiato" - e il percorso che oggi lo porta a cercare una panchina da primo allenatore
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