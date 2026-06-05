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Como, il calendario delle partite in Serie A

calendario como

Inizio lontano da casa per il Como che inizierà la stagione con le trasferte di Udine, Napoli e Genova, poi la prima al 'Sinigaglia' contro il Parma. All'11^ è in programma la sfida all'Inter, l'ultimo big match sul campo della Roma alla penultima giornata

SERIE A, IL CALENDARIO GIORNATA PER GIORNATA

Il calendario completo del Como

  • 1^ giornata: Udinese-Como
  • 2^ giornata: Napoli-Como
  • 3^ giornata: Genoa-Como
  • 4^ giornata: Como-Parma
  • 5^ giornata: Frosinone-Como
  • 6^ giornata: Como-Roma
  • 7^ giornata: Fiorentina-Como
  • 8^ giornata: Como-Sassuolo
  • 9^ giornata: Torino-Como
  • 10^ giornata: Como-Venezia
  • 11^ giornata: Inter-Como
  • 12^ giornata: Como-Cagliari
  • 13^ giornata: Como-Juventus
  • 14^ giornata: Monza-Como
  • 15^ giornata: Como-Bologna
  • 16^ giornata: Milan-Como
  • 17^ giornata: Como-Lecce
  • 18^ giornata: Atalanta-Como
  • 19^ giornata: Como-Lazio
  • 20^ giornata: Cagliari-Como
  • 21^ giornata: Como-Napoli
  • 22^ giornata: Sassuolo-Como
  • 23^ giornata: Como-Monza
  • 24^ giornata: Bologna-Como
  • 25^ giornata: Como-Torino
  • 26^ giornata: Como-Milan
  • 27^ giornata: Lecce-Como
  • 28^ giornata: Como-Udinese
  • 29^ giornata: Juventus-Como
  • 30^ giornata: Como-Fiorentina
  • 31^ giornata: Parma-Como
  • 32^ giornata: Como-Frosinone
  • 33^ giornata: Lazio-Como
  • 34^ giornata: Como-Inter
  • 35^ giornata: Venezia-Como
  • 36^ giornata: Como-Atalanta
  • 37^ giornata: Roma-Como
  • 38^ giornata: Como-Genoa

Approfondimento

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