Como, il calendario delle partite in Serie Acalendario como
Inizio lontano da casa per il Como che inizierà la stagione con le trasferte di Udine, Napoli e Genova, poi la prima al 'Sinigaglia' contro il Parma. All'11^ è in programma la sfida all'Inter, l'ultimo big match sul campo della Roma alla penultima giornata
Il calendario completo del Como
- 1^ giornata: Udinese-Como
- 2^ giornata: Napoli-Como
- 3^ giornata: Genoa-Como
- 4^ giornata: Como-Parma
- 5^ giornata: Frosinone-Como
- 6^ giornata: Como-Roma
- 7^ giornata: Fiorentina-Como
- 8^ giornata: Como-Sassuolo
- 9^ giornata: Torino-Como
- 10^ giornata: Como-Venezia
- 11^ giornata: Inter-Como
- 12^ giornata: Como-Cagliari
- 13^ giornata: Como-Juventus
- 14^ giornata: Monza-Como
- 15^ giornata: Como-Bologna
- 16^ giornata: Milan-Como
- 17^ giornata: Como-Lecce
- 18^ giornata: Atalanta-Como
- 19^ giornata: Como-Lazio
- 20^ giornata: Cagliari-Como
- 21^ giornata: Como-Napoli
- 22^ giornata: Sassuolo-Como
- 23^ giornata: Como-Monza
- 24^ giornata: Bologna-Como
- 25^ giornata: Como-Torino
- 26^ giornata: Como-Milan
- 27^ giornata: Lecce-Como
- 28^ giornata: Como-Udinese
- 29^ giornata: Juventus-Como
- 30^ giornata: Como-Fiorentina
- 31^ giornata: Parma-Como
- 32^ giornata: Como-Frosinone
- 33^ giornata: Lazio-Como
- 34^ giornata: Como-Inter
- 35^ giornata: Venezia-Como
- 36^ giornata: Como-Atalanta
- 37^ giornata: Roma-Como
- 38^ giornata: Como-Genoa