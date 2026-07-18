Ekhator, infortunio e sostituzione in Juve-Basilea: le prime newsinfortunio
Dura solo 30 minuti la prima partita di Ekhator con la Juventus. Durante l'amichevole contro il Basilea l'attaccante, arrivato in estate dal Genoa, è stato costretto a chiedere il cambio in seguito a un problema muscolare alla coscia. Dopo l'intervento in campo dello staff medico, Luciano Spalletti ha optato per una sostituzione inserendo Openda. Da capire ora l'entità dell'infortunio
Problema muscolare alla coscia per Ekhator al debutto con la maglia della Juventus. Dura solo 30 minuti, infatti, la sua amichevole contro il Basilea dopo che si è accasciato a terra in seguito a un'azione offensiva dei bianconeri. Immediato l'intervento dello staff medico, con Luciano Spalletti che ha deciso di effettuare una sostituzione in via precauzionale inserendo Openda al posto dell'attaccante arrivato in estate dal Genoa. Nei prossimi giorni, il giocatore si sottoporrà ad accertamenti fisici per valutare l'entità dell'infortunio.