La nuova avventura in casa Napoli di Allegri deve fare i conti con l'emergenza in difesa. Buongiorno farà un consulto a Barcellona per capire se operare o meno il ginocchio che sta condizionando la sua preparazione, mentre Beukema non è a disposizione a causa di una cronicizzazione di un problema al tendine d'Achille. Ancora out Gilmour e Politano, mentre torna ad allenarsi Rafa Marin dopo la botta alla caviglia. Nel VIDEO le ultime dal nostro inviato Ugolini da Dimaro

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