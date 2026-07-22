Serie A, il programma delle amichevoli di oggi

Primo test per l'Inter, che affronta l'Sv Aasen in un allenamento congiunto. È un giorno importante anche per il Napoli di Massimiliano Allegri, che alle 18 sfida l'Arezzo di Christian Bucchi nel primo test stagionale. L'amichevole sarà trasmessa in diretta da Dimaro in pay-per-view su Sky Primafila. In campo oggi, 22 luglio, altre big del campionato, come l'Atalanta, il Bologna e la Fiorentina. Prima uscita in famiglia per il Frosinone di Alvini

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