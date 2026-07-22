Serie A, il programma delle amichevoli di oggi

Primo test per l'Inter, che affronta l'Sv Aasen in un allenamento congiunto. È un giorno importante anche per il Napoli di Massimiliano Allegri, che alle 18 sfida l'Arezzo di Christian Bucchi nel primo test stagionale. L'amichevole sarà trasmessa in diretta da Dimaro in pay-per-view su Sky Primafila. In campo oggi, 22 luglio, altre big del campionato, come l'Atalanta, il Bologna e la Fiorentina. Prima uscita in famiglia per il Frosinone di Alvini
- Ore 18.00
- Stadio Comunale di Dimaro
- Diretta in pay-per-view su Sky Primafila
- Allenamento congiunto a porte chiuse
- Ore 10.30
- Ritiro di Donaueschingen (Germania)
- Ore 20.00
- Centro sportivo "Bortolotti" di Zingonia (amichevole a porte chiuse)
- Ore 16.00
- Centro sportivo di Valles
- Ore 19.00
- Stadio Curva Fiesole - Rocco B. Commisso Viola Park, Firenze
- Amichevole in famiglia
- Ore 16.30
- Campo d'altura "Enrico Leoncini", Rieti
- Ore 17.00
- Campo sportivo Benatti, Moena (Trento)
- Ore 17:30
- Kräuterdorfstadion, Söchau (Austria)
- Ore 17.00
- Campo sportivo di Ronzone (Trento)
- Ore 17.30
- Campo sportivo Pineta di Pinzolo