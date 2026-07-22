 Amichevoli Serie A, i risultati di oggi 22 luglio | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Serie A, il programma e i risultati delle amichevoli di oggi

Serie A fotogallery
10 foto
©Getty

Primo test per l'Inter, che affronta l'Sv Aasen in un allenamento congiunto. È un giorno importante anche per il Napoli di Massimiliano Allegri, che alle 18 sfida l'Arezzo di Christian Bucchi nel primo test stagionale. L'amichevole sarà trasmessa in diretta da Dimaro in pay-per-view su Sky Primafila. In campo oggi, 22 luglio, altre big del campionato, come l'Atalanta, il Bologna e la Fiorentina. Prima uscita in famiglia per il Frosinone di Alvini 

SERIE A, IL CALENDARIO COMPLETO DELLE AMICHEVOLI ESTIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Presentata la maglia della Roma per il 2026-20267

Serie A

I giallorossi hanno svelato l'Home Kit per la stagione 2026/27, realizzato in collaborazione con...

9 foto

Serie A, il programma delle amichevoli di oggi

Serie A

Primo test per l'Inter, che affronta l'Sv Aasen in un allenamento congiunto. È un giorno...

9 foto

Roma, svelata la prima maglia 2026-2027

Serie A

La nuova maglia della Roma celebra la "Virtus" romana e ripropone lo "Stemma della Tradizione"...

38 foto

Messico, Ochoa si ritira a 41 anni dopo 6 Mondiali

Calcio

A 41 anni lascia il calcio il portiere messicano Guillermo Ochoa, che ha disputato sei...

20 foto

Gli acquisti più costosi dell'estate: Rogers è 1°

Calciomercato

Con l'ufficialità di Morgan Rogers al Chelsea, pagato 137 milioni di euro dall'Aston Villa, il...

22 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Inchiesta arbitri: "Ipotesi senza base probatoria"

    milano

    La Procura di Milano, in merito alla richiesta di archiviazione per Rocchi e per l'Inter, ha...

    L'ultimo saluto a Bagnoli, con i campioni 1985

    verona

    Nella basilica di San Zeno, centinaia di persone e i campioni del 1985 hanno dato l'ultimo saluto...

    Lecce, Banda ritarda il rientro in Italia

    lecce

    L'attaccante non si è presentato agli allenamenti del Lecce, giustificando la sua assenza per via...