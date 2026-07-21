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Christ Inao Oulaï si è messo le scarpe e ora vuole ballare con la Fiorentina

Giuseppe Vignola

Giuseppe Vignola
@Instagram Fiorentina

L'ennesimo colpo di mercato di questa Fiorentina è a centrocampo e con un protagonista dell'ultimo Mondiale con la Costa d'Avorio. La storia di Oulaï parte da lontano: costretto a giocare senza scarpe per inseguire il sogno di diventare come l'idolo Yaya Touré

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