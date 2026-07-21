Milan e Puma hanno presentato la nuova maglia Away per la stagione 2026/27. Il bianco delle grandi occasioni con dettagli dorati, un alloro attorno allo stemma e simboli che raccontano la capacità del club di rialzarsi dopo ogni caduta. Sul retro compare la frase "Dopo Istanbul c'è sempre Atene" mentre la versione Authentic nasconde nel colletto l'iscrizione greca "Dýnami Psychís", forza dell'anima. Di seguito tutte le foto e i dettagli del nuovo kit
- Bianco classico, dettagli dorati e tanti richiami alla storia rossonera: Milan e PUMA presentano la nuova maglia da trasferta. Tra i protagonisti dello shooting c'è anche Pippo Inzaghi, autore della doppietta con cui il Milan batté il Liverpool nella finale di Champions del 2007
- Il colore principale è il bianco, da sempre legato alle grandi notti europee e ad alcuni dei successi più importanti nella storia rossonera.
- Sul retro della maglia, sotto il collo, compare una frase diventata simbolo dello spirito milanista: "Dopo Istanbul c'è sempre Atene"
- E' questo il tema principale della maglia e dello shooting ambientato, appunto, nell'antica Grecia
- Il bianco è impreziosito da inserti dorati, scelti per richiamare i trionfi del passato e la volontà del club di continuare a vincere
- Lo stemma è abbracciato da un alloro, classico simbolo di vittoria
- All'interno del collo della versione Authentic compare l'iscrizione in greco contemporaneo "Δύναμη Ψυχής", letta "Dýnami Psychís": significa "forza dell'anima"
- Il nuovo kit unisce i richiami alla storia rossonera alle tecnologie e ai materiali sviluppati da PUMA per le divise della stagione 2026/27.
- Presentata anche la maglia Away del Milan femminile