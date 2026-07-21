 Milan, nuova seconda maglia 2026 2027: 'Dopo Instabul c'è sempre Atene'. Foto | Sky Sport
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Milan, presentata la nuova seconda maglia 2026-2027. FOTO

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Milan e Puma hanno presentato la nuova maglia Away per la stagione 2026/27. Il bianco delle grandi occasioni con dettagli dorati, un alloro attorno allo stemma e simboli che raccontano la capacità del club di rialzarsi dopo ogni caduta. Sul retro compare la frase "Dopo Istanbul c'è sempre Atene" mentre la versione Authentic nasconde nel colletto l'iscrizione greca "Dýnami Psychís", forza dell'anima. Di seguito tutte le foto e i dettagli del nuovo kit

SERIE A 2026-27, TUTTE LE MAGLIE

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