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Ekhator: "Se dici Juve ti brillano gli occhi, è la cosa più bella che mi potesse capitare"

Serie A

Il nuovo colpo arrivato dal Genoa è in fase di recupero dopo lo stop in amichevole contro il Basilea: "Giocare alla Juve non è una cosa da poco, c'è grande emozione". Su Spalletti: "Mi aiuta molto, è un grande mister"

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"È una grande emozione, un orgoglio personale, fin da bambino ho sempre voluto fare questo lavoro e arrivare alla Juventus è la cosa più bella che mi potesse capitare. Giocare alla Juve non è una cosa da poco, è una squadra top, basta sentire la parola Juventus e ti brillano gli occhi". Sì, Jeff Ekhator è decisamente entusiasta di essere un giocatore bianconero, al netto del problema fisico che lo ha messo ko appena alla prima amichevole dell'estate. Gli esami post infortunio contro il Basilea hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra; i tempi di recupero, comunque, sono stimati attorno alle tre settimane.

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Le parole su Spalletti

Il nuovo colpo è arrivato a titolo definitivo dal Genoa in un'operazione da 16 milioni di euro più 2 di bonus. Ekhator ha parlato anche di Luciano Spalletti: "Il mister è un grande allenatore, mi aiuta molto, mi dà consigli, prima dell'infortunio siamo anche rimasti a lavorare qualche volta insieme". Su suoi obiettivi: "Ho 19 anni, penso solo a crescere, a migliorarmi e a dare tutto per la squadra".

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