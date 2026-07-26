Dopo il doppio 6-0 nelle amichevoli contro la Primavera e il Trastevere, la squadra di Gasperini pareggia 3-3 il test disputato in Francia. Giallorossi trascinati dallo scatenato Dybala, che segna due gol (splendido l'1-0 su calcio di punizione) e propizia la rete di Malen. Prima dell'intervallo Wesley si fa espellere e i francesi rimontano nella ripresa: Lopez fa doppietta e si procura il penalty causato da Dovbyk, poi trasformato col cucchiaio da Oggad al 97'

La cronaca della partita

Amichevole dai due volti per la Roma al Pierre-de-Coubertin, test in Francia dopo il doppio 6-0 rifilato alla Primavera e al Trastevere. I giallorossi chiudono il primo tempo col doppio vantaggio e l'inferiorità numerica, episodio che non compromette il provvisorio 3-0 di uno splendido Dybala ma apre alla rimonta del Cannes che nel recupero trova il definitivo 3-3. Nell'undici iniziale c'è ancora Bah accanto a Cristante in mezzo, davanti spazio invece a Dybala e Soulé insieme a Malen. Proprio l'olandese alla mezz'ora ha la chance del vantaggio, negato dal portiere francese. Al 35' la sblocca Dybala su calcio di punizione, esecuzione che termina sotto l'incrocio dei pali. E otto minuti più tardi è ancora la Joya a propiziare il raddoppio di Malen dopo una grande azione personale. Prima dell'intervallo arriva però l'espulsione di Wesley, già ammonito al 18' e allontanato per un fallo a centrocampo. La girandola dei cambi di Gasperini dopo l'intervallo non cambia il copione del match: se Gerbeaud impegna Gollini, Dybala firma la doppietta il 3-0 con un altro spunto personale concluso con un sinistro vincente. Anche l'argentino lascia spazio ai compagni dalla panchina: dentro tra gli altri Dovbyk, Gollini, Ziolkowski, Ghilardi, Angelino e i baby giallorossi. In superiorità numerica non si arrendono i francesi, iscritti alla terza divisione francese ma trascinati dallo scatenato Lopez: splendida la conclusione al volo al minuto 67, sua la doppietta per il 2-3 all'88'. Ma non finisce qui: a tempo quasi scaduto è Dovbyk a stendere Lopez in area, Oggad trasforma col cucchiaio 'alla Totti' per il definitivo 3-3.