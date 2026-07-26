Cannes-Roma 3-3, doppietta di Dybala e gol di Malen. Giallorossi rimontati in amichevoleAMICHEVOLE
Dopo il doppio 6-0 nelle amichevoli contro la Primavera e il Trastevere, la squadra di Gasperini pareggia 3-3 il test disputato in Francia. Giallorossi trascinati dallo scatenato Dybala, che segna due gol (splendido l'1-0 su calcio di punizione) e propizia la rete di Malen. Prima dell'intervallo Wesley si fa espellere e i francesi rimontano nella ripresa: Lopez fa doppietta e si procura il penalty causato da Dovbyk, poi trasformato col cucchiaio da Oggad al 97'
Cannes-Roma 3-3
34' e 55' Dybala (R), 43' Malen (R), 69' e 88' Lopez (C), 97' rig. Oggad (C)
CANNES (4-2-3-1): Beunardeau; Corchia, Makutungu, Morante, Gueho; Hervieu, Majid; Goncalves, Noc, Kerouedan, Gerbeaud. All. Chabert
Entrati a gara in corso: Vanni, Abderrahmane, Hajdem, Varela, Van, Williams, N'Diaye, N'Doye, Oggad, Lopez, Die, Morgan.
ROMA (3-4-2-1): Svilar (46' Gollini); Mancini (46' Ziolkowski), Ndicka (65' Nardin), Hermoso (46' Ghilardi); Rensch (65' Angelino), Cristante (65' Di Nunzio), Bah (46' Panico), Wesley; Dybala (65' Gianmattei), Soulé (46' Lulli); Malen (46' Dovbyk). All. Gasperini
Ammoniti: Makutungu (C), Dovbyk (R)
Espulso: Malen (R) al 45'+2'
La cronaca della partita
Amichevole dai due volti per la Roma al Pierre-de-Coubertin, test in Francia dopo il doppio 6-0 rifilato alla Primavera e al Trastevere. I giallorossi chiudono il primo tempo col doppio vantaggio e l'inferiorità numerica, episodio che non compromette il provvisorio 3-0 di uno splendido Dybala ma apre alla rimonta del Cannes che nel recupero trova il definitivo 3-3. Nell'undici iniziale c'è ancora Bah accanto a Cristante in mezzo, davanti spazio invece a Dybala e Soulé insieme a Malen. Proprio l'olandese alla mezz'ora ha la chance del vantaggio, negato dal portiere francese. Al 35' la sblocca Dybala su calcio di punizione, esecuzione che termina sotto l'incrocio dei pali. E otto minuti più tardi è ancora la Joya a propiziare il raddoppio di Malen dopo una grande azione personale. Prima dell'intervallo arriva però l'espulsione di Wesley, già ammonito al 18' e allontanato per un fallo a centrocampo. La girandola dei cambi di Gasperini dopo l'intervallo non cambia il copione del match: se Gerbeaud impegna Gollini, Dybala firma la doppietta il 3-0 con un altro spunto personale concluso con un sinistro vincente. Anche l'argentino lascia spazio ai compagni dalla panchina: dentro tra gli altri Dovbyk, Gollini, Ziolkowski, Ghilardi, Angelino e i baby giallorossi. In superiorità numerica non si arrendono i francesi, iscritti alla terza divisione francese ma trascinati dallo scatenato Lopez: splendida la conclusione al volo al minuto 67, sua la doppietta per il 2-3 all'88'. Ma non finisce qui: a tempo quasi scaduto è Dovbyk a stendere Lopez in area, Oggad trasforma col cucchiaio 'alla Totti' per il definitivo 3-3.