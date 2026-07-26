La Roma vuole chiudere già nelle prossime ore per Santiago Castro. I contatti proseguono e i club si riaggiorneranno dopo l'amichevole dei giallorossi contro il Cannes in programma alle 17:30 per definire gli ultimi dettagli. Sul tavolo restano i bonus e la percentuale sulla futura rivendita da aggiungere ai 35 milioni di euro richiesti. Parallelamente, il Bologna continua a lavorare per Artem Dovbyk, che sta prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi del trasferimento

CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS