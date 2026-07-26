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Roma-Castro: ore decisive per chiudere con il Bologna. Le news di calciomercato

Calciomercato

La Roma vuole chiudere già nelle prossime ore per Santiago Castro. I contatti proseguono e i club si riaggiorneranno dopo l'amichevole dei giallorossi contro il Cannes in programma alle 17:30 per definire gli ultimi dettagli. Sul tavolo restano i bonus e la percentuale sulla futura rivendita da aggiungere ai 35 milioni di euro richiesti. Parallelamente, il Bologna continua a lavorare per Artem Dovbyk, che sta prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi del trasferimento

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La trattativa tra Roma e Bologna per Santiago Castro entra nella sua fase più delicata. Dopo i contatti delle ultime ore, le parti si riaggiorneranno al termine dell'amichevole dei giallorossi contro il Cannes, in programma alle 17:30, con l'obiettivo di trovare l'intesa definitiva. Restano da definire alcuni aspetti economici dell'operazione come i bonus e la percentuale sulla futura rivendita da aggiungere ai 35 milioni di euro chiesti dal Bologna

E Dovbyk può fare il percorso inverso

In parallelo proseguono anche i dialoghi per Artem Dovbyk, che potrebbe trasferirsi in rossoblù in prestito fino a giugno 2027. Se dovesse arrivare il via libera per Castro, si inizierebbe a lavorare per ottenere il sì anche di Dovbyk che non ha chiuso alla destinazione Bologna e potrebbe dunque lasciare la Roma.

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