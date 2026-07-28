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il protagonista

Zidane, cinque anni di no per la panchina amata

Angelo Carotenuto
©IPA/Fotogramma

Dopo anni passati a rifiutare panchine, rientra da Ct della Francia e riprende una storia mondiale interrotta nel 2006 con il cartellino rosso della finale a Berlino. Non gli viene chiesta una rifondazione ma di aggiungere freddezza e personalità a una Nazionale che ha talento enorme e deve superare la delusione dell’ultimo torneo.

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