È tempo di campagne abbonamenti in Serie A, anche per il Como. Sarà la stagione della prima storica Champions per il club lombardo, che da questa settimana ha aperto ai tifosi il rinnovo degli abbonamenti per le 19 partite casalinghe di campionato e la prima di Coppa Italia. La novità è legata però al regolamento dello stadio e dei biglietti, dove il club esordisce così: "Con la domanda per le partite casalinghe più alta che mai, vogliamo assicurarci che i biglietti rimangano ai tifosi del Como e che il Sinigaglia continui a essere un luogo sicuro e piacevole per tutti". Una modifica in particolare sta facendo discutere i tifosi azzurri: come si legge nel regolamento, "i titolari di abbonamento che dovessero assentarsi a più di tre partite casalinghe senza aver informato preventivamente il club e senza un motivo valido, potranno perdere l’abbonamento e il diritto di rinnovarlo". Una decisione che il club spiega così: "Vogliamo che ogni posto disponibile venga occupato da tifosi del Como. Per questo motivo, i biglietti emessi per i sostenitori del Como dovranno essere ceduti esclusivamente ad altri tifosi del Como. Queste modifiche sono state introdotte per tutelare i nostri tifosi, mantenere la tribuna un ambiente a misura di famiglia e preservare l'atmosfera che rende speciale il Sinigaglia".