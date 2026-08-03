Domani a Milano i funerali di Franco Baresi

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Funerali Franco Baresi, domani l'ultimo saluto all'ex capitano del Milan

ultimo saluto

Si svolgeranno domani, martedì 4 agosto a Milano, i funerali di Franco Baresi. Attesi migliaia di tifosi: ci saranno ex compagni, le istituzioni e i rappresentanti di Real e Barcellona. Per il Milan il proprietario del club Gerry Cardinale e il presidente Paolo Scaroni

IL MURALE A PERTH: L'OMAGGIO DI AMORIM E GABBIA

Per l'ultimo saluto a Franco Baresi, a Milano sono attesi migliaia di tifosi; domani nella basilica di Sant'Ambrogio in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera. Come riporta l'Ansa, ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara e al presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. Per la Federcalcio ci sarà il segretario generale, Marco Brunelli. Il presidente Giovanni Malagò in queste ore è all'estero, venerdì alla notizia della morte di Baresi si era recato a Milano per far subito visita alla famiglia. Sono attesi anche il sindaco di Milano Beppe Sala e i rappresentanti di Real Madrid, tra cui la bandiera Pirri, e Barcellona. Saranno presenti il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni di Franco Baresi, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. In rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée e impossibilitata a tornare in Italia, ci saranno Pulisic e Gimenez che sono rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni. Saranno poi presenti delegazioni di tutte le squadre maschili, femminili e del settore giovanile. 

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