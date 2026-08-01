La "Friuli Venezia Giulia Cup" è su Sky l'8 agosto a partire dalle 20

La "Friuli Venezia Giulia Cup" è su Sky l'8 agosto a partire dalle 20A UDINE
Sarà visibile su Sky la "Friuli Venezia Giulia Cup" che si svolgerà il prossimo 8 agosto a Udine, a partire dalle 20. Il triangolare internazionale vedrà l'Udinese affrontare Barcellona e Nottingham Forest
L'8 agosto al Bluenergy Stadium ci sarà il triangolare internazionale che vedrà l'Udinese affrontare Barcellona e Nottingham Forest. Sarà possibile seguire l'evento su Sky. Si tratta di un appuntamento di prestigio che metterà di fronte l'Udinese a due club di assoluto livello internazionale: il Barcellona e il Nottingham Forest. I catalani, tra le società più titolate e seguite al mondo, sono gli attuali detentori della Liga spagnola. Il Nottingham Forest, storico club inglese vincitore di due Coppe dei Campioni, si è invece distinto nella scorsa stagione raggiungendo le semifinali di Europa League. Per il Barcellona si tratterà di un ritorno a Udine a quasi vent’anni dalla sfida di UEFA Champions League disputata il 7 dicembre 2005, mentre sarà una prima assoluta nel capoluogo friulano per il Nottingham Forest.
La formula del torneo
Il triangolare sarà articolato in tre partite della durata di 45 minuti ciascuna che si disputeranno in questo ordine:
- Udinese – Nottingham Forest (ore 20)
- Barcellona – Nottingham Forest (a seguire)
- Udinese – Barcellona (a seguire)
In caso di parità al termine dei 45 minuti si procederà con la serie dei calci di rigore. La squadra vincitrice ai rigori otterrà 2 punti, quella sconfitta 1 punto. In caso di vittoria nei tempi regolamentari saranno assegnati 3 punti, secondo il sistema tradizionale.