La "Friuli Venezia Giulia Cup" è su Sky l'8 agosto a partire dalle 20

L'8 agosto al Bluenergy Stadium ci sarà il triangolare internazionale che vedrà l'Udinese affrontare Barcellona e Nottingham Forest. Sarà possibile seguire l'evento su Sky. Si tratta di un appuntamento di prestigio che metterà di fronte l'Udinese a due club di assoluto livello internazionale: il Barcellona e il Nottingham Forest. I catalani, tra le società più titolate e seguite al mondo, sono gli attuali detentori della Liga spagnola. Il Nottingham Forest, storico club inglese vincitore di due Coppe dei Campioni, si è invece distinto nella scorsa stagione raggiungendo le semifinali di Europa League. Per il Barcellona si tratterà di un ritorno a Udine a quasi vent’anni dalla sfida di UEFA Champions League disputata il 7 dicembre 2005, mentre sarà una prima assoluta nel capoluogo friulano per il Nottingham Forest.