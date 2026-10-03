Mario Gila è stato sondato anche dall'Inter ma alla fine ha scelto il Milan e al Festival dello Sport di Trento spiega le sue motivazioni: "C'erano diverse squadre, ho scelto il Milan perché è una squadra che quando ti chiama, che ha una storia così importante, è difficile dire di no. Magari altri club sono in un momento più soddisfacente, ma aiutare il Milan a tornare a vincere è un qualcosa che non puoi trovare altrove". "Sono molto contento di essere in questa società. Abbiamo fatto un mercato importante a livello economico, abbiamo portato pezzi importanti per il progetto. Io - aggiunge - cerco di aiutare la squadra in tutti i momenti e dare ciò che sono in campo. È un buon inizio portare questi giocatori per far tornare il Milan in alto. Non al massimo per come è stato nella sua storia, ma per iniziare a crescere e dare soddisfazione ai tifosi". "Amorim - dice Gila - è un allenatore che trasmette grinta, è aggressivo, tosto. È moderno, adatto al calcio europeo. Siamo all'inizio del progetto, c'è bisogno di tempo ma i risultati verranno. Per me il livello attuale è dove siamo, in Europa League. L'anno scorso non siamo riusciti ad arrivare in Champions anche se c'eravamo per tutto l'anno. Per un fattore o per un altro non siamo entrati, e alla fine il livello è l'Europa League, per fattori esterni o meno. Ora dobbiamo lavorare, l'obiettivo principale è entrare in Champions e cercare di vincere in chiave scudetto. Siamo il Milan e dobbiamo pensare con ambizione. L'anno scorso abbiamo fatto una bellissima stagione ma non siamo arrivati in Champions: quindi siamo una squadra da Europa League, ma con ambizioni Champions e per lo scudetto".