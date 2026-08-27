l'intervista
Spinazzola: "Tra febbraio e marzo capiremo dove possiamo arrivare"
Dal rinnovo fino al 2028 al rapporto ritrovato con Allegri, passando per Politano, il 4-3-3 e gli obiettivi del Napoli nell'anno del centenario. Leonardo Spinazzola racconta a Sky Sport Insider una nuova fase della sua carriera: "Devo dimostrare a me stesso che posso continuare"
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