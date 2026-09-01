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la riflessione

Quando la sera andavamo a vedere Messi

Paolo Condò

Con l'annuncio del ritiro dalla nazionale argentina, l'addio al calcio di Lionel Messi diventa una realtà più vicina del previsto. Inevitabile dopo la morte di papà Jorge, la figura che più di tutte ha ispirato e indirizzato la sua carriera. E con lui, se ne vanno anche i nostri ultimi 20 anni, di calcio e di emozioni

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