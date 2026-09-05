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Frosinone-Venezia, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match della domenica alle 15, il Frosinone ospita il Venezia. Un dubbio a centrocampo per Alvini. Stroppa manda subito in campo il nuovo acquisto Mazzocchi. Le probabili formazioni di Frosinone-Venezia

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili Formazioni

Frosinone
Lorenzo Palmisani
Lorenzo Palmisani
PORTIERE
Frosinone
Anthony Oyono
Anthony Oyono
terzino destro
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Frosinone
Gabriele Calvani
Gabriele Calvani
difensore centrale
Frosinone
Ilario Monterisi
Ilario Monterisi
difensore centrale
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Frosinone
Gabriele Bracaglia
Gabriele Bracaglia
terzino sinistro
Frosinone
Matteo Cichella
Matteo Cichella
centrocampista centrale
Frosinone
Giacomo Calò
Giacomo Calò
centrocampista centrale
Frosinone
Seydou Fini
Seydou Fini
esterno destro
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Frosinone
Romano Schmid
Romano Schmid
trequartista
Frosinone
Giorgi Kvernadze
Giorgi Kvernadze
esterno sinistro
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Frosinone
Antonio Raimondo
Antonio Raimondo
attaccante

FROSINONE (4-2-3-1) la probabile formazione

Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Cichella, Calò; Fini, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini

  • rispetto agli undici che hanno vinto a Firenze, Alvini potrebbe cambiare a centrocampo: Cichella potrebbe giocare al posto di Masini
  • Sulla trequarti Schmid recuperato dal lieve problema muscolare
  • Raimondo, dopo i due gol alla Fiorentina, parte in vantaggio su Bobcek 
Venezia
Filip Stankovic
Filip Stankovic
portiere
Venezia
Joël Schingtienne
Joël Schingtienne
difensore centrale di destra
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Venezia
Armel Bella-Kotchap
Armel Bella-Kotchap
difensore centrale
Venezia
Redouane Halhal
Redouane Halhal
difensore centrale di sinistra
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Venezia
Pasquale Mazzocchi
Pasquale Mazzocchi
esterno destro
Venezia
Kike Pérez
Kike Pérez
mezz'ala destra
Venezia
Gianluca Busio
Gianluca Busio
centrocampista centrale
Venezia
Toma Basic
Toma Basic
mezz'ala sinistra
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Venezia
Ridgeciano Haps
Ridgeciano Haps
esterno sinistro
Venezia
John Yeboah
John Yeboah
attaccante
pubblicità
Venezia
Akor Adams
Akor Adams
attaccante

VENEZIA (3-5-2) la probabile formazione

Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Halhal; Mazzocchi, Kike Pérez, Busio, Basic, Haps; Yeboah, Adams. All. Stroppa

  • Stroppa schiera subito Mazzocchi, arrivato dal Napoli
  • Davanti confermata la coppia Adams.Yeboah

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