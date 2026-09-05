Nel match della domenica alle 15, il Frosinone ospita il Venezia. Un dubbio a centrocampo per Alvini. Stroppa manda subito in campo il nuovo acquisto Mazzocchi. Le probabili formazioni di Frosinone-Venezia
Probabili Formazioni
FROSINONE (4-2-3-1) la probabile formazione
Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Cichella, Calò; Fini, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini
- rispetto agli undici che hanno vinto a Firenze, Alvini potrebbe cambiare a centrocampo: Cichella potrebbe giocare al posto di Masini
- Sulla trequarti Schmid recuperato dal lieve problema muscolare
- Raimondo, dopo i due gol alla Fiorentina, parte in vantaggio su Bobcek