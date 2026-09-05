"Ho messo Badiashile per difendere meglio l'area sui colpi di testa e invece abbiamo preso proprio gol di testa. Il calcio a volte è senza logica", ha detto Allegri nella conferenza dopo Inter-Napoli. Non è la prima partita pazza vissuta dall'allenatore toscano a San Siro: "Mi è venuta in mente la sfida con la Juve vinta col gol di Higuain. Lì ho vinta, stavolta ho perso"

Un'altra sconfitta per il Napoli, la seconda di fila dopo quella col Como. Allegri però ha visto dei passi in avanti da parte della sua squadra: "Abbiamo gestito bene il pallone dopo i primi 20 minuti e siamo andati avanti di due gol. Potevamo vincerla sia noi che loro, avremmo dovuto fare meglio soprattutto sul primo gol dell'Inter" , ha commentato l'allenatore al termine del match. L'attenzione difensiva era stata già indicata dallo stesso Allegri tra le cause della partita persa col Como: " 5 gol presi in 2 partite sono davvero troppi. Dobbiamo crescere sotto questo aspetto, anche oggi prima dell'intervallo abbiamo rischiato di prendere due gol mentre eravamo in controllo".

"Siamo stati all'altezza della squadra più forte, non è un problema di panchina corta"

Avanti di un gol, il Napoli ha incassato le ultime due reti dopo aver aggiunto un difensore in più: "Loro sono bravi ad azzannare l'avversario quando lo vedono in difficoltà, è successo dopo il 2-1. Volevo pareggiare la loro fisicità e ho messo Badiashile per difendere meglio sui colpi di testa. Il calcio però non ha logica e abbiamo preso gol di testa. Forse avrei dovuto fare qualcosa di diverso...". I subentrati però non vengono criticati: "Hojlund ha chiesto il cambio, Alisson non è ancora al meglio. Chi è entrato ha fatto bene. Non è un problema di panchina corta e non ha più senso parlare di mercato, siamo stati all'altezza di quella che è nettamente la squadra più forte del campionato". Alla fine è arrivata una sconfitta per 3-2, punteggio che in passato è stato molto dolce per Allegri: "Mi è venuta in mente la partita del 2018 con la Juve, quando segnò Higuain alla fine. Stasera abbiamo sbagliato un gol clamoroso e poi lo abbiamo subito, quella volta invece è andata meglio. Il calcio è lo sport del diavolo".