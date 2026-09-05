La partita tra Roma e Atalanta, valida per la 3^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 5 settembre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Maurizio Compagnoni; commento Aldo Serena. Inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Sabato si parte alle 14 e alle 17 con La Casa dello Sport condotto da Roberto Noè, con Walter Zenga, Stefano De Grandis e Angelo Carotenuto, ai quali dalle 18 si aggiunge Luca Tommasini per una nuova edizione di Campo Aperto . Alle 20 e alle 22.40 è il momento di Saturday Night Sky , con Giorgia Cenni che sarà in compagnia di Paolo Condò, Riccardo Montolivo e Stefano Borghi.

I numeri di Roma e Atalanta

L'Atalanta è imbattuta nelle ultime otto sfide di Serie A contro la Roma (6V 2N), la striscia di imbattibilità più lunga mai registrata dai bergamaschi contro i giallorossi nella competizione. Dopo aver ottenuto otto vittorie casalinghe consecutive contro l'Atalanta tra il 2005 e il 2014, la Roma ha vinto solo una delle ultime 12 sfide interne di Serie A contro i bergamaschi (6N, 5P), senza mai ripetere lo stesso risultato per due volte di fila nel periodo (pareggio nella più recente). La Roma ha iniziato la stagione di Serie A con due vittorie per 4-0; nella storia del massimo campionato, solo l'Internazionale nel 1933/34 e il Napoli nel 2020/21 avevano esordito con almeno otto gol fatti e zero subiti nelle prime due giornate. L'ultima squadra a contare almeno nove gol segnati e zero subiti dopo tre gare di Serie A è stata la Juventus nel 1983/84. La Roma ha vinto 4-0 la sua prima gara interna di questa Serie A contro la Fiorentina; i giallorossi non vincono le prime due partite casalinghe stagionali dal 2022/23, stagione in cui riuscirono anche a mantenere la porta inviolata in entrambi i match, mentre l'ultima volta che hanno segnato almeno cinque gol nelle prime due gare interne risale al 2021/22. L'Atalanta ha vinto le prime due partite di questa Serie A e punta a ottenere tre successi nelle prime tre gare stagionali, un traguardo raggiunto dal club bergamasco solo nella stagione 2020/21. Anche Maurizio Sarri ci è riuscito in una sola precedente occasione, nel 2017/18 sulla panchina del Napoli. L'Atalanta non ha vinto la sua prima trasferta stagionale nello scorso campionato, interrompendo una serie di sei stagioni consecutive in Serie A in cui ci era riuscita; i bergamaschi non perdono la gara d'esordio esterna dal 2017/18, quando furono sconfitti 1-3 dal Napoli.