La partita tra Bologna e Sassuolo, valida per la 3^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 6 settembre alle 18 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Antonio Nucera; commento Massimo Gobbi. Inviati Marco Nosotti e Manuele Baiocchini. La domenica si apre con La Casa dello Sport a partire dalle 14 e dalle 17 , con Sara Benci, insieme a Riccardo Gentile e Alessandro Biolchi. Durante i match, dalle 20.45 , un nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica con gli aggiornamenti live dai campi da gioco, con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna e Federico Zancan. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club , con Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini.

I numeri di Bologna e Sassuolo

Il Bologna è rimasto imbattuto in tutte le ultime sei gare contro il Sassuolo in Serie A (3N, 3P), dopo che aveva perso quattro delle precedenti sei sfide contro questa avversaria nella competizione (1V, 1N). Dopo una serie di tre successi esterni consecutivi, il Sassuolo non ha vinto nessuna delle ultime tre trasferte contro il Bologna in Serie A (1N, 2P). Il Bologna ha segnato in ognuna delle ultime 19 partite di Serie A contro il Sassuolo, solo contro la Lazio (20 tra il 1956 e il 1969) è riuscito a trovare la rete in più gare di fila nella sua storia nella competizione. Dopo una serie di quattro sconfitte consecutive tra lo scorso campionato e quello in corso, il Sassuolo ha vinto la gara più recente, 2-1 contro il Torino: l'ultima volta che i neroverdi hanno registrato due successi di fila in Serie A risale allo scorso marzo (tre in quell'occasione, contro Udinese, Hellas Verona e Atalanta). Il Bologna ha perso senza segnare le prime due gare di questo campionato; solo una volta nella sua storia in Serie A non ha segnato nelle prime tre partite stagionali, nel 2018/19. Il Sassuolo non ha vinto nessuna delle ultime sette trasferte di Serie A (2N, 5P), perdendo tutte le tre più recenti; l'ultima volta che ha registrato più sconfitte esterne consecutive nel massimo campionato risale a marzo 2024 (sette in quell'occasione).