La partita tra Frosinone e Venezia della 3^ giornata di Serie A si gioca domenica 6 settembre alle ore 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Frosinone-Venezia della 3^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 6 settembre alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Frosinone e Venezia

Frosinone e Venezia non si sono mai affrontate in Serie A; nei 10 precedenti in Serie B, il bilancio è di cinque vittorie a tre in favore dei ciociari (due pareggi a completare il quadro). Il Frosinone ha vinto tre delle ultime cinque partite di Serie A contro squadre neopromosse (1N, 1P), dopo aver ottenuto solo due successi nelle precedenti sette sfide (2N, 3P). Il Venezia non ha vinto nessuna delle ultime sette partite di Serie A contro squadre neopromosse (4N, 3P), con l'ultimo successo risalente al settembre 2021 contro l'Empoli; in tutte queste sette sfide, entrambe le squadre sono andate a segno. Il Frosinone ha ottenuto una vittoria e una sconfitta nelle prime due partite di questa Serie A; i ciociari non hanno mai conquistato più di un successo nelle prime tre gare di un campionato di massima serie, unico successo nel bilancio di una vittoria, un pareggio e una sconfitta registrato nella stagione 2023/24. Il Venezia ha perso 0-2 entrambe le partite disputate in questo campionato di Serie A. Il Venezia non vince da 27 trasferte consecutive in Serie A (10N 17P) - ultimo successo fuori casa nella competizione contro il Torino il 12 febbraio 2022.