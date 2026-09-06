È sempre molto lucida l'analisi di Ruben Amorim che non usa giri di parole per commentare il pareggio ottenuto dal Milan allo Stadium contro la Juventus: "Ovviamente non sono soddisfatto della partita, la Juve è stata migliore di noi in fase di possesso, ma siamo stati vicini alla vittoria e una grande squadra deve provare a vincere anche quando non gioca bene e per poco non ci siamo riusciti", dice. Altro gol subito con Gila non in campo: "Qualche volte il calcio non ha senso, con Gila dentro o fuori non sarebbe cambiato nulla, così come in occasione del gol di Adams a Torino, a volte il calcio è così e dobbiamo pensare di fare meglio nella prossima partita". Saelemaekers e Rabiot non brillantissimi nei ruoli di doppia sottopunta: "Non voglio puntare il dito contro nessun giocatore, penso che non abbiamo gestito il pallone bene, Rabiot è ancora lontano dalla sua migliore forma, oggi la prestazione di squadra non è stata ottimale contro una squadra difficile da affrontare e allenata da un ottimo tecnico, portiamo a casa il punto e guardiamo avanti".