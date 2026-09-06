La partita tra Parma e Monza della 3^ giornata di Serie A si gioca domenica 6 settembre alle ore 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky

La partita Parma-Monza della 3^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 6 settembre alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 2 (canale 215) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Parma e Monza

Il Parma è rimasto imbattuto in entrambe le sfide di Serie A contro il Monza, grazie a un successo e un pareggio, arrivati nel 2024/25. I gialloblù hanno più gare all'attivo senza perdere nella competizione solo contro Venezia (otto), Ancona (quattro) e Padova (quattro). Il Monza non ha trovato alcun successo nelle ultime otto sfide contro il Parma (6N, 2P) tra Serie A e B, dopo che aveva vinto quattro delle sei precedenti (1N, 1P). Il Parma ha perso solo tre dei 17 incontri interni contro il Monza tra Serie A e B, a fronte di sei successi e otto pareggi; l'ultimo successo esterno brianzolo risale al 20 gennaio 1980, 1-0 nel campionato cadetto. L'ultimo pareggio in Serie A del Monza risale al 15 marzo 2025, proprio contro il Parma; da allora, i brianzoli hanno ottenuto un successo e ben 10 sconfitte nella competizione.

Il Parma ha perso senza segnare le prime due gare di questo campionato; in generale, i gialloblù non hanno mai centrato tre sconfitte nelle prime tre gare stagionali in Serie A. Il Monza ha perso entrambe le gare di questo campionato - contro Inter e Udinese - e l'ultima volta che i brianzoli hanno perso tutte le prime tre partite stagionali in Serie A risale all'annata 2022/23, la prima disputata nel massimo campionato.