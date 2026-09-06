Udinese e Lazio vogliono proseguire il buon momento in campionato nel match che chiude la terza giornata di serie A. Tra i friulani torna in difesa Kabasele mentre nella Lazio, che a centrocampo è in emergenza, si rivede Belahyane. La gara alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

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