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Udinese-Lazio, le probabili formazioni

Serie A

Udinese e Lazio vogliono proseguire il buon momento in campionato nel match che chiude la terza giornata di serie A. Tra i friulani torna in difesa Kabasele mentre nella Lazio, che a centrocampo è in emergenza, si rivede Belahyane. La gara alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili Formazioni

Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
Portiere
Udinese
James Abankwah
James Abankwah
Difensore di destra
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Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
Difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
Difensore di sinistra
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Udinese
Mërgim Vojvoda
Mërgim Vojvoda
Esterno destro
Udinese
Jakub Piotrowski
Jakub Piotrowski
Centrocampista centrale
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
Centrocampista centrale
Udinese
Hassane Kamara
Hassane Kamara
Esterno sinistro
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Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
Trequartista di destra
Udinese
Unai Gómez
Unai Gómez
Trequartista di sinistra
pubblicità
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
Attaccante

UDINESE (3-4-2-1) la probabile formazione

Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara; Ekkelenkamp, Gómez; Davis. All. Kosta Runjaic

  • Torna disponibile Kabasele e si riprende il centro della difesa
  • Unai Gomez confermato nelle veci dell'indisponibile Zaniolo
  • Ai box restano anche Chakvetadze e Palma
Lazio
Christos Mandas
Christos Mandas
Portiere
Lazio
Romano Floriani
Romano Floriani
Terzino destro
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Lazio
Danilho Doekhi
Danilho Doekhi
Difensore centrale
Lazio
Oliver Provstgaard
Oliver Provstgaard
Difensore centrale
pubblicità
Lazio
Nuno Tavares
Nuno Tavares
Terzino sinistro
Lazio
Davide Frattesi
Davide Frattesi
Centrocampista di destra
Lazio
Reda Belahyane
Reda Belahyane
Centrocampista centrale
Lazio
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor
Centrocampista di sinistra
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Lazio
Matteo Cancellieri
Matteo Cancellieri
Attaccante di destra
Lazio
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
Attaccante centrale
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Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
Attaccante di sinistra

LAZIO (4-3-3) la probabile formazione

Mandas, Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Tavares, Frattesi, Belahyane, Taylor, Cancellieri, Pinamonti, Zaccagni. All. Gennaro Gattuso

  • L'emergenza è tutta a centrocampo dove le assenze di Cataldi, Rovella e Dele Bashiru riportano alla titolarità Belahyane
  • In attacco Cancellieri è insidiato da Isaksen
  • Pinamonti parte dal 1'

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