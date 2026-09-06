Udinese e Lazio vogliono proseguire il buon momento in campionato nel match che chiude la terza giornata di serie A. Tra i friulani torna in difesa Kabasele mentre nella Lazio, che a centrocampo è in emergenza, si rivede Belahyane. La gara alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K
Probabili Formazioni
UDINESE (3-4-2-1) la probabile formazione
Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara; Ekkelenkamp, Gómez; Davis. All. Kosta Runjaic
- Torna disponibile Kabasele e si riprende il centro della difesa
- Unai Gomez confermato nelle veci dell'indisponibile Zaniolo
- Ai box restano anche Chakvetadze e Palma
LAZIO (4-3-3) la probabile formazione
Mandas, Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Tavares, Frattesi, Belahyane, Taylor, Cancellieri, Pinamonti, Zaccagni. All. Gennaro Gattuso
- L'emergenza è tutta a centrocampo dove le assenze di Cataldi, Rovella e Dele Bashiru riportano alla titolarità Belahyane
- In attacco Cancellieri è insidiato da Isaksen
- Pinamonti parte dal 1'