Fabio Caressa e i suoi ospiti al Club analizzano l'inizio stagione di Dybala. La domanda è se quello che stiamo vedendo è il miglior Dybala di sempre in serie A. Analizzando i dati delle prime 3 presenze in ogni stagione di Dybala sembrerebbe di sì. L'argentino ha già all'attivo 4 assist e 12 occasioni create, primo di sempre da quando è in Italia. Sono più del doppio del secondo giocatore nella nostra Serie A che è Wesley, sempre della Roma. "Dybala così io non l'avevo mai visto" la chiosa di Billy Costacurta