La Fiorentina ha scelto Paolo Vanoli per prendere il posto di Fabio Grosso. Nella tarda serata di ieri la decisione di esonerare l’allenatore palermitano e quella di richiamare Vanoli che nella scorsa stagione era già arrivato a novembre per sostituire Stefano Pioli portando poi la squadra viola alla salvezza.
FIORENTINA-TORINO: PAGELLE - HIGHLIGHTS
Una decisione sofferta, arrivata in tarda serata quando ormai l’effetto della sconfitta per 2-1 subita sabato 5 settembre al Franchi contro il Torino sembrava svanito. E invece la dirigenza della Fiorentina ha deciso la svolta. Via Fabio Grosso, arrivato in estate su scelta di Fabio Paratici dopo una bella stagione alla guida del Sassuolo, e protagonista di un inizio stagione da incubo. Sconfitta all’esordio per 4-0 all’Olimpico contro la Roma. Pesante ko interno contro il neopromosso Frosinone per 3-0 nel giorno dei festeggiamenti del centenario del club viola. E poi la partita di sabato con l’illusione del gol di Pellegrino, il primo in campionato della Fiorentina, e la rimonta subita dai granata con l’ex Mandragora, rimpianto dall’intero stadio, e Adams. Alla fine Grosso era andato sotto la curva a ringraziare i tifosi e si era preso i fischi e i cori di gran parte della gente che invitava la società al cambio.
Si va verso il ritorno di Vanoli dopo la salvezza dello scorso anno
Alla fine il cambio c'è stato. La Fiorentina lo ha comunicato ufficialmente alle 23 di domenica 6 settembre quando ormai la decisione di richiamare Paolo Vanoli era stata presa. Vanoli era subentrato a Stefano Pioli a novembre 2025, dopo un altro inizio stagione da dimenticare e aveva portato la squadra alla salvezza senza troppi patemi e a un quarto di finale dki Conference League con la certezza di poter restare alla guida. A giugno invece la decisione di cambiare e affidarsi a Grosso. Adesso il nuovo ribaltone con gli ultimi dettagli contrattuali da definire in giornata prima dell'ufficialità. Vanoli erediterà un gruppo completamente rinnovato per il quale sul mercato sono state spese cifre importanti. A lui il compito di risollevarlo in quella, che a oggi, sembra essere un'impresa meno complicata di quella della scorsa stagione