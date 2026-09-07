Una decisione sofferta, arrivata in tarda serata quando ormai l’effetto della sconfitta per 2-1 subita sabato 5 settembre al Franchi contro il Torino sembrava svanito. E invece la dirigenza della Fiorentina ha deciso la svolta. Via Fabio Grosso, arrivato in estate su scelta di Fabio Paratici dopo una bella stagione alla guida del Sassuolo, e protagonista di un inizio stagione da incubo. Sconfitta all’esordio per 4-0 all’Olimpico contro la Roma. Pesante ko interno contro il neopromosso Frosinone per 3-0 nel giorno dei festeggiamenti del centenario del club viola. E poi la partita di sabato con l’illusione del gol di Pellegrino, il primo in campionato della Fiorentina, e la rimonta subita dai granata con l’ex Mandragora, rimpianto dall’intero stadio, e Adams. Alla fine Grosso era andato sotto la curva a ringraziare i tifosi e si era preso i fischi e i cori di gran parte della gente che invitava la società al cambio.