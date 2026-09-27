Osvaldo, le condizioni dopo l'operazione al polmone: "È lucido e non sedato"

Arrivano aggiornamenti dall'Argentina sulle condizioni di Pablo Daniel Osvaldo, sottoposto nei giorni scorsi a un intervento chirurgico per un versamento pleurico. Dopo l'operazione, Pablo è lucido e non è sedato ma resterà sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva fino a quando i medici non avranno a disposizione i risultati della biopsia effettuati sui campioni prelevati dalla pleura. La notizia dell'intervento era stata riportata dal Clarín, che aveva scritto come Osvaldo fosse ricoverato da un paio di giorni in terapia intensiva all'ospedale municipale di Llavallol in Argentina. La causa era stata ricondotta a un'infezione polmonare: giovedì l'ex azzurro era stato ricoverato dopo che da alcuni giorni lamentava un forte malessere. Gli accertamenti avevano evidenziato un versamento pleurico destro con presenza di liquido e pus e con l'interessamento di uno dei polmoni.