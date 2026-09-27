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Osvaldo, le condizioni dopo l'operazione al polmone: "È lucido e non sedato"

DALL'ARGENTINA

Dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico per un versamento pleurico, Daniel Osvaldo resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Llavallol in Argentina. Come riporta il Clarín, che cita fonti della famiglia, l'ex calciatore "sta bene ed è lucido". Ancora sconosciuta la causa dell'infezione, ma l'unica certezza espressa dai familiari è che "l'hanno presa in tempo"

DROGA, ALCOL E DEPRESSIONE: LA CONFESSIONE DI OSVALDO

Arrivano aggiornamenti dall'Argentina sulle condizioni di Pablo Daniel Osvaldo, sottoposto nei giorni scorsi a un intervento chirurgico per un versamento pleurico. Dopo l'operazione, Pablo è lucido e non è sedato ma resterà sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva fino a quando i medici non avranno a disposizione i risultati della biopsia effettuati sui campioni prelevati dalla pleura. La notizia dell'intervento era stata riportata dal Clarín, che aveva scritto come Osvaldo fosse ricoverato da un paio di giorni in terapia intensiva all'ospedale municipale di Llavallol in Argentina. La causa era stata ricondotta a un'infezione polmonare: giovedì l'ex azzurro era stato ricoverato dopo che da alcuni giorni lamentava un forte malessere. Gli accertamenti avevano evidenziato un versamento pleurico destro con presenza di liquido e pus e con l'interessamento di uno dei polmoni.

La famiglia: "È lucido e sta bene"

Lo scrive il Clarín che cita una fonte della famiglia di Osvaldo, che ha aggiunto come "l'hanno presa in tempo". Ancora da stabilire la causa dell'infezione per poter formulare una diagnosi definitiva. Dopo gli esiti degli esami sarà decisa quale terapia adottare e sarà valutato il trasferimento in un reparto ordinario.

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