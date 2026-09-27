Cagliari, calcio femminile e solidarietà: in campo anche la Nazionale Suore

Una giornata tra sport e solidarietà nel segno del calcio femminile, organizzata a Cagliari da suor Silvia Carboni, responsabile della comunità Casa Emmaus e del centro BorgoTreMani, con il supporto di Fondazione Carlo Enrico Giulini e Cagliari Calcio. Si sono svolte due partite di calcio particolari: nella prima, le Glorie del calcio femminile italiano hanno affrontato la formazione Under 17 del Cagliari Calcio Women, nella seconda la Nazionale di Calcio delle Suore ha incontrato il Team Giornaliste Sportive sarde

Una giornata tra sport e solidarietà nel segno del calcio femminile: è quella che ha organizzato nel centro sportivo di Assemini suor Silvia Carboni, responsabile della comunità Casa Emmaus e del centro semiresidenziale BorgoTreMani, con il supporto di Fondazione Carlo Enrico Giulini e Cagliari Calcio. Sono andate in scena due partite di calcio molto particolari: nella prima, le Glorie del calcio femminile italiano hanno affrontato la formazione Under 17 del Cagliari Calcio Women, nella seconda la Nazionale di Calcio delle Suore ha incontrato il Team Giornaliste Sportive sarde. Nell’ambito della stessa manifestazione al mattino si era svolta la Giornata Solidale nell’Istituto Penale per i Minorenni di Quartucciu: protagoniste le atlete della Nazionale di Calcio delle Suore e le Glorie del calcio femminile che si sono divise, chi affrontando in campo un gruppo di ragazzi della struttura in una partita di calcio a 5, chi indossando il grembiule da cucina per preparare con gli altri giovani detenuti il pranzo solidale.