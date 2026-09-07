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Genoa, la festa dei tifosi per i 133 anni del club tra fumogeni e fuochi d'artificio

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Il 7 settembre 1893 nasceva il Genoa Cricket and Athletic Club. 133 anni dopo, i tifosi festeggiano il compleanno nel borgo di Boccadasse con fumogeni e fuochi d'artificio. Presente anche una delegazione di giocatori con il capitano Johan Vasquez e l'allenatore Daniele De Rossi: "Vedere questo affetto con zero punti in classifica è qualcosa che deve per forza spingerci a dare qualcosa in più". Guarda il VIDEO

IL GENOA CELEBRA IL COMPLEANNO ANCHE CON LA NUOVA 3^ MAGLIA

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