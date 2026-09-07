Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 3^ giornataguida tv
Oggi, lunedì 6 settembre, si scende in campo per la 3^ giornata di Serie A. Alle 20.45 sarà il momento di Udinese-Lazio su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del lunedì di campionato
La giornata di campionato si conclude lunedì 7 settembre con, alle 18.30, Cagliari-Lecce e alle 20.45 Udinese-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Daniele Barone con il commento di Lorenzo Minotti. I collegamenti sono a cura di Marina Presello e Matteo Petrucci
Gli studi e i volti di Sky Sport
Lunedì sera chiude la giornata di campionato un nuovo appuntamento con L’Originale condotto da Alessandro Bonan, in compagnia di Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini e Gianfranco Teotino.
Serie A, la programmazione di oggi
Lunedì 7 settembre
- ore 18.30: Cagliari-Lecce su DAZN 1
- dalle 20.00 e dalle 22.55: L’originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzo, Fayna, Veronica Baldaccini e Gianfranco Teotino
- alle 20.45: UDINESE-LAZIO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Daniele Barone; commento Lorenzo Minotti, inviati Marina Presello e Matteo Petrucci