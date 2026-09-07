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Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 3^ giornata

guida tv

Oggi, lunedì 6 settembre, si scende in campo per la 3^ giornata di Serie A. Alle 20.45 sarà il momento di Udinese-Lazio su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del lunedì di campionato

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La giornata di campionato si conclude lunedì 7 settembre con, alle 18.30, Cagliari-Lecce e alle 20.45 Udinese-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Daniele Barone con il commento di Lorenzo Minotti. I collegamenti sono a cura di Marina Presello e Matteo Petrucci

Gli studi e i volti di Sky Sport

Lunedì sera chiude la giornata di campionato un nuovo appuntamento con L’Originale condotto da Alessandro Bonan, in compagnia di Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini e Gianfranco Teotino. 

Serie A, la programmazione di oggi

Lunedì 7 settembre

  • ore 18.30: Cagliari-Lecce su DAZN 1 
  • dalle 20.00 e dalle 22.55: L’originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzo, Fayna, Veronica Baldaccini e Gianfranco Teotino
  • alle 20.45: UDINESE-LAZIO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Daniele Barone; commento Lorenzo Minotti, inviati Marina Presello e Matteo Petrucci

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