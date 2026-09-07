Oggi, lunedì 6 settembre, si scende in campo per la 3^ giornata di Serie A. Alle 20.45 sarà il momento di Udinese-Lazio su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - e in streaming su NOW . Tutti gli appuntamenti del lunedì di campionato

La giornata di campionato si conclude lunedì 7 settembre con, alle 18.30, Cagliari-Lecce e alle 20.45 Udinese-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Daniele Barone con il commento di Lorenzo Minotti. I collegamenti sono a cura di Marina Presello e Matteo Petrucci