L'analisi a Sky Calcio Club delle nuove regole arbitrali e l'effetto che ne deriva sulle partite. I numeri sono sotto gli occhi di tutti. Il tempo effettivo è aumentato di 3 minuti e 33 secondi ed è destinato a crescere ancora. La differenza è ancora più marcata se si guarda i secondi spesi per le singole interruzioni come gli angoli o le punizioni con effetti importanti soprattutto sui finali di partita. Nuove regole che possono diventare epocali, quasi come quella del passaggio indietro al portiere