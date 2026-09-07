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Udinese-Lazio, dove vedere la partita in tv: gli orari

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La sfida della 3^ giornata tra Udinese e Lazio si gioca oggi, lunedì 7 settembre, alle 20.45. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW

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Dove vedere Udinese-Lazio in tv

La partita tra Udinese e Lazio, valida per la 3^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 7 settembre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone; commento Lorenzo Minotti. Inviati Marina Presello e Matteo Petrucci. Lunedì sera chiude la giornata di campionato un nuovo appuntamento con L’Originale condotto da Alessandro Bonan, in compagnia di Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini e Gianfranco Teotino. 

I numeri di Udinese e Lazio

L'Udinese è rimasta imbattuta in otto delle ultime 10 gare di Serie A contro la Lazio (2V, 6N), terminando in equilibrio tutte le tre più recenti; queste due squadre non hanno mai pareggiato più partite di fila nella competizione. La Lazio ha segnato 17 gol nelle ultime 12 sfide contro l'Udinese in Serie A, in un parziale in cui ha ottenuto solo tre vittorie (6N, 3P), si tratta del minor numero di successi registrato dai biancocelesti contro qualsiasi avversaria a cui abbia rifilato almeno 15 reti nel periodo. La Lazio è rimasta imbattuta in 12 delle ultime 13 trasferte contro l'Udinese in Serie A, trovando il successo in ben otto occasioni (4N); contro nessuna avversaria i biancocelesti hanno vinto più volte fuori casa nel periodo (dal 2013/14) - otto anche contro il Cagliari. L'Udinese ha vinto solo una delle ultime sei gare casalinghe in Serie A (2N, 3P), nonostante nel parziale abbia subito solo quattro gol, rimanendo tuttavia a secco di reti segnate in ben quattro di questi incontri. La Lazio ha vinto le prime due gare stagionali di Serie A segnando solo due gol per la prima volta nella sua storia nella competizione. Dopo il pareggio contro il Como e il successo contro il Monza, l'Udinese può rimanere imbattuta nelle prime tre gare stagionali in Serie A per la terza stagione consecutiva; la squadra friulana, infatti, ha ottenuto sette punti dopo le prime due giornate sia nel 2024/25 che nel 2025/26.

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