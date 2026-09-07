Tre gol in tre partite e trascinatore in campionato per la Lazio: "Questo gol pesa perché dà più entusiasmo dopo un inizio insperato, avrei firmato per 6-7 punti ma la forza di questa squadra è il gruppo, nessuno ci credeva, nemmeno io", spiega Frattesi dopo la vittoria contro l'Udinese. Il primato: "Troppo presto, però finché ci siamo dobbiamo crederci. Ho iniziato a riavere le sensazioni di sentirmi elettrico e per me è una grande cosa che mi mancava"

UDINESE-LAZIO 1-2: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE