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Udinese-Lazio, Frattesi: "Nove punti? Nessuno ci credeva, neanche io"

Serie A

Tre gol in tre partite e trascinatore in campionato per la Lazio: "Questo gol pesa perché dà più entusiasmo dopo un inizio insperato, avrei firmato per 6-7 punti ma la forza di questa squadra è il gruppo, nessuno ci credeva, nemmeno io", spiega Frattesi dopo la vittoria contro l'Udinese. Il primato: "Troppo presto, però finché ci siamo dobbiamo crederci. Ho iniziato a riavere le sensazioni di sentirmi elettrico e per me è una grande cosa che mi mancava"

UDINESE-LAZIO 1-2: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

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