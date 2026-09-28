Nuovo stadio Roma a Pietralata, firmata l'autorizzazione: le news di oggi LIVE
La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pteralata: la conferenza dei servizi decisoria ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto e i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031in tempo per gli Europei del 2032 in Italia e Turchia.
Stadio della Roma: cosa sappiamo fin qui
Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza che ha consultato le 123 pagine del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, il nuovo stadio della Roma sarà un impianto da 60.605 posti per un progetto che vale complessivamente oltre 1 miliardo di euro (circa 1,047 miliardi secondo i documenti del Comune).
- Curva Sud: quasi 23.000 posti su un unico anello, è destinata a diventare la curva più grande d'Europa. Sarà visivamente imponente (più alta della curva Nord di 9 metri) e disporrà di 22 varchi d'ingresso ispirati ai 22 rioni storici di Roma.
- Curva Nord: dovrebbe avere oltre 7mila posti, a cui si aggiungeranno più di 3mila posti destinati ai tifosi ospiti.
- Zone premium: circa 5.500 posti VIP suddivisi tra tribune, skybox, terraces e field box. La componente hospitality nel progetto è molto rilevante, con circa 21mila metri quadrati destinati ad aree premium, attività congressuali ed eventi aziendali.
- Sono previsti un museo della Roma e uno store ufficiale, attività commerciali e aree dedicate alla ristorazione.
- L’intervento nell’area di Pietralata interesserà circa 20 ettari e prevede aree verdi, percorsi ciclopedonali e servizi collegati alla mobilità.
Nuovo stadio della Roma, ok dal Comune: il progetto e quando inizieranno i lavoriVai al contenuto
Cosa succede adesso: i prossimi step
Dopo il via libera della Conferenza dei Servizi decisoria, le prossime tappe per il nuovo stadio della Roma a Pietralata prevedono la presentazione del progetto esecutivo e l'avvio dei cantieri.
- Progetto esecutivo: La Roma dovrà presentare il progetto esecutivo dettagliato con tutte le specifiche tecniche dell'opera.
- Bandi pubblici: Verranno indette le gare d'appalto e i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata.
- Apertura cantieri: L'obiettivo condiviso tra il Comune di Roma e il club è la posa della prima pietra e l'avvio ufficiale dei lavori fissato per marzo 2027.
- Completamento: La fine dei lavori è stimata entro il 2031, in vista dei successivi Europei di calcio del 2032. Ma, come detto dal Sindaco di Roma Gualtieri, ci sarebbero i tempi tecnici per poter completare i lavori anche prima (“Entro fine 2029”, è stata la stima del sindaco)
Abodi: "Entro tre giorni la lista stadi pe Euro 2032, poi deciderà l'Uefa"
"C'è grande soddisfazione per il lavoro svolto, tra l'altro in un tempo breve grazie al lavoro di tutti. Mandiamo un segnale forte, chiaro e inequivocabile di cosa siamo capaci di fare quando gli strumenti, in questo caso straordinari, vengono messi a disposizione. Anche se dovrebbero essere ordinari". Così il ministro dello Sport, Andrea Abodi, al termine dell'ultima riunione della conferenza dei servizi decisoria sullo stadio della Roma a Pietralata. "Tra tre giorni presenteremo la lista definitiva degli stadi per Euro 2032 all'Uefa. Sarà poi questo organismo che deciderà quali saranno le città scelte", ha spiegato.
Sindaco Gualtieri: "Lo stadio potrebbe essere pronto a fine 2029"
"È una giornata storica. Dopo quattro anni di lavoro mancava solo l'autorizzazione formale al progetto. Ora è una certezza, lo stadio si farà e sarà uno dei più belli al mondo". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della seduta finale della conferenza dei servizi decisoria sul nuovo stadio della Roma. "Ora partiremo con la gara. Ci sono tutte le condizioni per posare la prima pietra a marzo 2027. Il cantiere dura due anni e mezzo quindi lo stadio potrebbe essere pronto a fine 2029", ha spiegato.
Via libera al nuovo stadio della Roma, firmata l'autorizzazione
La conferenza dei servizi decisoria ha dato il via libera alla realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Il parere positivo è stato annunciato dal commissario straordinario del governo, l'ingegnere Massimo Sessa, che ha sottoscritto il provvedimento. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in qualità di subcommissario, ha controfirmato l'autorizzazione unica, che sarà immediatamente efficace.