"È una giornata storica. Dopo quattro anni di lavoro mancava solo l'autorizzazione formale al progetto. Ora è una certezza, lo stadio si farà e sarà uno dei più belli al mondo". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della seduta finale della conferenza dei servizi decisoria sul nuovo stadio della Roma. "Ora partiremo con la gara. Ci sono tutte le condizioni per posare la prima pietra a marzo 2027. Il cantiere dura due anni e mezzo quindi lo stadio potrebbe essere pronto a fine 2029", ha spiegato.