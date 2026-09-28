Franco Baresi, vandalizzato il murale davanti a Casa Milan

Il volto della leggenda rossonera e della nazionale italiana è stato coperto da spray rosso. A condividere la foto è stato il consigliere comunale di Milano Alessandro Giungi: "Un gesto così vile e miserrimo che mi fa provare una profonda pena per l'autore di una simile vergogna"

A neanche due mesi dalla scomparsa di Franco Baresi, avvenuta lo scorso 31 luglio, davanti a casa Milan è stato vandalizzato un murale che lo ritrae con la sua maglia rossonera numero 6. La notizia è arrivata tramite una foto su Instagram del consigliere comunale Alessandro Giungi, che mostra il volto di Baresi coperto da spray rosso. "Vandalizzare un murale che ricorda Franco Baresi è un gesto così vile e miserrimo che mi fa provare una profonda pena per l'autore di una simile vergogna", recita la descrizione del post. A lui si è aggiunto anche Lucas Street Art, l'autore del murale: "Vederlo così danneggiato mi porta un dispiacere enorme per la persona che rappresentava e per tutte le persone che vedendolo si sono emozionate".