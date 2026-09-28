Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Franco Baresi, vandalizzato il murale davanti a Casa Milan

milan

Il volto della leggenda rossonera e della nazionale italiana è stato coperto da spray rosso. A condividere la foto è stato il consigliere comunale di Milano Alessandro Giungi: "Un gesto così vile e miserrimo che mi fa provare una profonda pena per l'autore di una simile vergogna"

FRANCO BARESI, A NOVEMBRE L'ISCRIZIONE AL FAMEDIO

A neanche due mesi dalla scomparsa di Franco Baresi, avvenuta lo scorso 31 luglio, davanti a casa Milan è stato vandalizzato un murale che lo ritrae con la sua maglia rossonera numero 6. La notizia è arrivata tramite una foto su Instagram del consigliere comunale Alessandro Giungi, che mostra il volto di Baresi coperto da spray rosso. "Vandalizzare un murale che ricorda Franco Baresi è un gesto così vile e miserrimo che mi fa provare una profonda pena per l'autore di una simile vergogna", recita la descrizione del post. A lui si è aggiunto anche Lucas Street Art, l'autore del murale: "Vederlo così danneggiato mi porta un dispiacere enorme per la persona che rappresentava e per tutte le persone che vedendolo si sono emozionate".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Baresi, vandalizzato il murale a Casa Milan

milan

Il volto della leggenda rossonera e della nazionale italiana è stato coperto da spray rosso. A...

Addio Parma-Cuesta: tra le ipotesi Gilardino

parma

Il Parma e Carlos Cuesta si separano consensualmente. Il club ha ufficializzato la fine del...

Osvaldo, le condizioni: "È lucido e non sedato"

DALL'ARGENTINA

Dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico per un versamento pleurico, Daniel...

Addio a Battara, storico portiere e preparatore

lutto

È morto Piero Battara, aveva 90 anni. Storico portiere di Sampdoria e Bologna e uno dei pionieri...

Calcio e solidarietà: in campo la Nazionale Suore

cagliari

Una giornata tra sport e solidarietà nel segno del calcio femminile, organizzata a Cagliari da...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE