Grosso, la Fiorentina valuta l'azione disciplinare

Il rapporto Grosso-Fiorentina potrebbe finire tra le carte bollate. Dopo l'esonero e il ritorno di Vanoli, il club viola sta valutando un'azione disciplinare contro l'ex allenatore: alla base della decisione, le forti perplessità espresse da Grosso sul proseguire il rapporto, senza però che l'allenatore rassegnasse le dimissioni e il conseguente esonero

La storia tra Fabio Grosso e la Fiorentina rischia di chiudersi con uno strascico legale. Il club viola sta valutando se intraprendere un'azione disciplinare nei confronti dell'ex allenatore, dopo l'esonero e il ritorno in panchina di Paolo Vanoli. Secondo una ricostruzione dei fatti avvenuti prima dell'esonero di Grosso, la decisione della dirigenza di sollevarlo dall'incarico sarebbe maturata dopo che lo stesso allenatore avrebbe mostrato per primo forti perplessità sulla possibilità di proseguire il percorso, senza però decidere di rassegnare le dimissioni. Una presa di posizione che ha portato la dirigenza della Fiorentina a decidere per l'esonero e che, adesso, spinge il club a valutare di risolvere la vicenda attraverso un'azione disciplinare.