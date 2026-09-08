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Totti: "Roma candidata per lo scudetto insieme all'Inter"

Serie A

Le parole della bandiera della Roma e advisor di Maxima Roma a margine della presentazione della squadra di basket della Capitale. "Roma non la accantonerò mai, è la mia pelle. Insieme all'Inter è candidata per il titolo"

ROMA, UFFICIALE LA TERZA MAGLIA

"Roma e Inter sono le candidate per il titolo, non diciamo niente e aspettiamo il resto del campionato. Tra 10 o 15 giornate vedremo". Così Francesco Totti, bandiera della Roma e advisor di Maxima Roma, a Rai Sport a margine della presentazione della squadra di basket della Capitale, la Maxima. "Roma non la accantonerò mai, è la mia pelle. Stiamo li, siamo partiti bene e spero possa continuare su questi livelli. La mia una ripicca a chi non mi ha cercato? Non è una ripicca, ma un progetto che mi ha entusiasmato. Sono contento perché per me lo sport viene prima di tutto", conclude.

"Malagò e Mancini ci riporteranno al Mondiale"

"Quella di Mancini è una scelta da condividere al 100%, sicuramente lui e Malagò ci riporteranno al Mondiale", ha aggiunto Francesco Totti. Su un suo possibile coinvolgimento nel mondo del calcio e in ottica azzurra, l'ex calciatore giallorosso sottolinea come con il presidente Figc, Giovanni Malagò, "ci siamo visti a Sabaudia, abbiamo parlato ma ho fatto un'altra scelta".

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