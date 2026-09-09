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Cagliari, per Mattia Felici altro legamento crociato rotto

Serie A

Nuovo grave infortunio per Mattia Felici del Cagliari. L'esterno offensivo dei sardi si era fermato dopo circa un quarto d'ora del suo ingresso in campo lunerdì scorso contro il Lecce. Oggi è arrivato il responso medico che parla di rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Lo scorso anno Felici aveva subito lo stesso infortunio ma al ginocchio sinistro

 

Mattia Felici è costretto a fermarsi ancora. L'esterno del Cagliari per la seconda volta in meno di un anno subisce la rottura del legamento crociato anteriore. Stavolta al ginocchio destro, a dicembre scorso era successo al ginocchio sinistro. Gli esami svolti questa mattina alla clinica Villa Stuart di Roma hanno evidenziato lo stesso infortunio patito dal classe 2001 che già in campo, durante Cagliari-Lecce si era mostrato disperato per l'accaduto. Una torsione innaturale del ginocchio dopo meno di un quarto d'ora dal suo ingresso in campo. Felici si opererà a Roma venerdì 11 settembre. Le previsioni parlano di uno stop di almeno 6-7 mesi. La vicinanza del Cagliari è arrivata con un messaggio sui social del club: "La vita ti ha messo davanti una nuova salita da scalare. Ci vorrà tempo, forza e pazienza, ma dietro di te avrai sempre un popolo intero a spingerti verso la meta."

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