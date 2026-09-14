Incidente Daniel Maldini, Cagliari: "Negativo ai test tossicologici, torna ad allenarsi"
Daniel Maldini, coinvolto domenica 13 settembre in un incidente stradale alla periferia di Milano, è risultato negativo ai test tossicologici e oggi, lunedì 14 settembre, torna ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia, in un comunicato, il club sardo. Maldini, reduce dalla partita vinta a Bergamo contro l'Atalanta, era risultato positivo all'etilometro e gli era stata ritirata la patente dopo l'incidente
Il comunicato del Cagliari
Cagliari: "Daniel Maldini negativo a test tossicologici"
Daniel Maldini, coinvolto domenica 13 settembre all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici e oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia, in un comunicato, il club sardo: "Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo. Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra."
La dinamica dell’incidente
L'incidente è avvenuto attorno alle 5.15 di domenica mattina in via Caracciolo, nella periferia nord di Milano, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave: due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20, 21 anni, oltre a Daniel Maldini. Sono intervenute tre ambulanze e un'automedica, uno dei feriti è stato medicato sul posto,mentre gli altri cinque sono stati portati in ospedale, con il calciatore del Cagliari trasportato al Fatebenefratelli per accertamenti. Secondo la ricostruzione, arrivando da Piazza Caneva Maldini non avrebbe dato la precedenza a una Golf, con a bordo un uomo e una donna, che procedeva in via Caracciolo in direzione Mac Mahon. La Golf ha quindi colpito una Mercedes Glb parcheggiata, danneggiata sul lato del guidatore. Secondo quanto riportato dall'Ansa,il giocatore del Cagliari sarebbe risultato positivo all'etilometro e gli sarebbe stata ritirata la patente dopo l'incidente. Maldini, sempre secondo quanto riporta l'agenzia Ansa, avrebbe fatto registrare valori di 0,91 mg/l alla prima prova e di 0,89 mg/l alla seconda ai test effettuati sul posto dalla Polizia Locale.
La nota del legale: "E' a casa e sta bene"
Nelle ore successive all'incidente, l'avvocato Danilo Buongiorno, legale di Daniel Maldini aveva diramato questo comunicato stampa: "Dopo un breve accertamento in codice azzurro presso il pronto soccorso Daniel è stato immediatamente dimesso ed è rientrato alla propria abitazione e si trova in buone condizioni di salute. Daniel sta bene e non ha subito alcun tipo di lesione tantomeno grave", ha precisato l'avvocato Buongiorno.