L'incidente è avvenuto attorno alle 5.15 di domenica mattina in via Caracciolo, nella periferia nord di Milano, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave: due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20, 21 anni, oltre a Daniel Maldini. Sono intervenute tre ambulanze e un'automedica, uno dei feriti è stato medicato sul posto,mentre gli altri cinque sono stati portati in ospedale, con il calciatore del Cagliari trasportato al Fatebenefratelli per accertamenti. Secondo la ricostruzione, arrivando da Piazza Caneva Maldini non avrebbe dato la precedenza a una Golf, con a bordo un uomo e una donna, che procedeva in via Caracciolo in direzione Mac Mahon. La Golf ha quindi colpito una Mercedes Glb parcheggiata, danneggiata sul lato del guidatore. Secondo quanto riportato dall'Ansa,il giocatore del Cagliari sarebbe risultato positivo all'etilometro e gli sarebbe stata ritirata la patente dopo l'incidente. Maldini, sempre secondo quanto riporta l'agenzia Ansa, avrebbe fatto registrare valori di 0,91 mg/l alla prima prova e di 0,89 mg/l alla seconda ai test effettuati sul posto dalla Polizia Locale.