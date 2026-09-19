È morto Sandro Mazzola, aveva 83 anni: leggenda dell'Inter e del calcio italiano, era il figlio di Valentino, capitano del Grande Torino. In carriera ha vestito solo i colori nerazzurri per 17 stagioni, dal 1960 al 1977, in cui ha vinto tutto: 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, un titolo di capocannoniere in Serie A, un titolo di capocannoniere in Coppa dei Campioni, un secondo posto nel Pallone d'Oro dietro a Cruyff nel 1971. Con la Nazionale ha conquistato l’Europeo 1968