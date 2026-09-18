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Monza-Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari

guida tv

La sfida della 5^ giornata tra Monza e Sassuolo si gioca oggi, venerdì 18 settembre alle 20.45. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

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Dove vedere Monza-Sassuolo in tv

La partita tra Monza e Sassuolo, valida per la 5^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 18 settembre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Botti, commento Massimo Gobbi. Inviati Ilaria Alesso e Marco Nosotti. Venerdì sera alle 20 e alle 22.40 appuntamento con Friday Night condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano, con Massimo Marianella e Massimo Caputi.

I numeri di Monza e Sassuolo

Il Sassuolo è la squadra che il Monza ha affrontato più volte in Serie A senza mai perdere: in quattro confronti, tre successi brianzoli e un pareggio (tra cui l'1-0 nel confronto più recente del 28 gennaio 2024, con gol di Andrea Colpani). Il Sassuolo ha vinto le ultime due partite di Serie A contro formazioni neopromosse (contro Cremonese e Pisa, entrambe a gennaio). Il Monza ha vinto solo una delle ultime 22 partite di Serie A (3N, 18P): 2-1 contro l'Udinese in trasferta l'11 maggio 2025 - subendo 52 reti nel periodo (2.4 di media a incontro). Il Monza ha perso le ultime cinque gare casalinghe di Serie A e nel massimo campionato non ha mai registrato sei sconfitte di fila all'U-Power Stadium (cinque anche tra novembre 2024 e gennaio 2025). Il Sassuolo ha guadagnato sette punti in questo campionato e solo due volte ha ottenuto più punti dopo le prime quattro gare stagionali di Serie A: 10 nel 2020/21 (pareggiando poi la quinta) e 8 nel 2015/16 (vincendo la quinta); 7 anche nel 2018/19 (vincendo poi la quinta). Il Sassuolo non vince in trasferta in Serie A dallo scorso 15 febbraio (2-1 contro l'Udinese); da allora in otto match fuori casa in campionato ha registrato tre pareggi e cinque sconfitte.

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